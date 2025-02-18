Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için Türkiye'nin ideal bir ev sahibi olacağını söyledi. Erdoğan, müzakere sürecinin kalıcı barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı sonrasında yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti.

"Ukrayna’da barışın tesisiyle birlikte ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır seviyelere çıkacağına inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin Ukrayna’daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşmesini önemli bulduğunu belirtti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1891875583954501645

"Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik" diyen Erdoğan, "Mart 2022’de, İstanbul’da, iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna’yla her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Gelinen aşamada Sayın Trump’ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım, Türkiye’nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz, ideal bir ev sahibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenski ile görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski’nin attığı cesur adımları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyor, ilave adımların geleceğini de temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.