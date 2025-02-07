Mardinli Haydar Demirtaş’ın yönetmenliğini yaptığı, çekimleri Irak ve İran’da yapılan "Ağaçtan Umutlar" belgeseli Türkiye’ye ve Mardin’e iki ödül daha kazandırdı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş’ın üç yılda bitirdiği "Ağaçtan Umutlar" adlı belgesel, Paraguay'da düzenlenen 3.San Lorenzo Uluslararası Film Festivalinden En İyi Belgesel ödülü ve Amerika’da düzenlenen 19.Boston Türk filmleri festivali yarışması belgesel dalı özel mansiyon ödülü aldı.

Daha önce Hindistan'da düzenlenen Makizhmithran Uluslararası Film Festivalinden Jüri özel ödülü kazanan Demirtaş'ın belgesel, Türkiye'de 31. Adana Altın Koza Film Festivali, Brezilya'da düzenlenen 2. GRU International film festivali, İspanya'da düzenlenen 8.TRANSHUMANT Uluslararası Film Festivali, Amerika'da düzenlenen Chicago Kürt Filmleri Festivali, Türkiye'de 25.Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Türkiye'de Yalova Film Festivali, Rusya'da düzenlenen 4.Moskova Kürt filmleri festivali ve Kanada’da düzenlenen 4. Saskatchewan Uluslararası Film Festivallerinde seyirci ile buluşmuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan "Ağaçtan Umutlar" belgeseli ile tanınan Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş, ekibiyle birlikte yaptığı sinema sanatı ile uluslararası film festivallerinde temsil etmek gurur verici olduğunu söyledi. Çektiği belgesellerin film festivallerine seçilmesi ve ödüller alması beni ve ekibimi hem sevindiriyor hem motive ettiğini ifade eden Demirtaş,”Sinema çalışmalarıma ekibim ile beraber devam etmekteyim. Çalışmalarıma Türkiye, Suriye, Irak ve İran da devam etmekteyim inanıyorum ki ekibim ile birlikte daha iyi işlere imza atacağız. Böylelikle hem şehrimizi, hem de ülkemizi film festivallerinde en iyi şekilde temsil etmiş olacağız" dedi.

Ağaçtan Umutlar belgeselinin konusu şöyle:

Hoşyar Ali Hasan, Kuzey Irak’taki Kürt şehri Halepçe’de doğup büyüdü. 1980-88 yılları arasında süren Irak-İran Savaşı sırasında İran sınırına milyonlarca mayın döşendi. Hoşyar Ali mayın temizlerken iki bacağını kaybediyor ama her gün mayın toplamaya devam ediyor. Hoşyar Ali 28 yılda 2 milyon 600 bin mayın topladı. Hüseyin Amca İran’ın Merivan şehrinde yaşıyor. Hüseyin ailesini geçindirmek için yıllardır İran ve Irak sınırında kaçakçılık yapıyor. Ancak yaşadığı bir olay nedeniyle kaçakçılığı bırakıp bir atölye açarak madende ayağını kaybedenlere protez ayak yapmaya başladı. Halen her iki ülkenin uzak diyarlarından Hüseyin Amca’ya pek çok kişi gelip protez ayak yaptırıyor. Hüseyin Amca’nın müşterileri, plastik ve modern teknolojiyle üretilen protez ayaklar yerine, basit aletlerle oyduğu ahşaptan yapılan protez ayakları tercih ediyor.