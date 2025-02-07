İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, kanser konusunda alanında uzman isimleri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’de bir söyleşi düzenledi. “Kanserden Korkma, Bilinçsiz Kalkmaktan Kork” adlı söyleşide medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan ve radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Yıldız Keleş kanserin nedenlerini, tedavisini ve hastalıktan korunma yollarını anlattı.

ARSLAN: TEST, ERKEN EVREDE HAYAT KURTARIR

Her yıl dünyada yaklaşık 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin kişinin kansere yakalandığını ve yılda 120 binin üzerinde insanın kanserden hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Deniz Arslan, bu hastalık sebebiyle ölenlerden en az yüzde 50’sinin erken teşhisle kurtarılabileceğini vurguladı.

Sigaranın kanserin başlıca sebepleri arasında olduğunu belirten Arslan, “Artık bir tartışma konusu değil. Sigarasız bir dünya yaratırsak kanserlerin yüzde 35’ini engelleyebiliriz. Nargile ve e-sigara da sizi kurtarmaz. Mesela cep telefonunun kanser yaptığına dair bir kanıt yok. Stres bile ikincil bir kanser kaynağıdır. Bu hastalığın en büyük nedeni sigaradır. Kanser tarama testleri erken evrede hayat kurtarır. 50 yaşından sonra yılda bir kez test yaptırmanızı öneriyoruz” dedi.

KELEŞ: RADYOCERRAHİ KANSER MÜCADELESİ İÇİN BİR UMUT

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Dr. Yıldız Keleş onkolojide uygulanan tedavi yöntemlerini amlattı. Gelişen radyoterapi teknikleri hakkında bilgiler aktaran uzman doktor, hastanın tümörden nasıl kurtarılabileceğini açıkladı.

Dr. Keleş, “Palyatif tedavilerde, yani daha düşük doz ve daha kısa süreli tedavilerde elimizin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Diyelim hastalığı geç bir evrede yakaladık, o aşamada bile radyoterapiden faydalanabiliyoruz.

Güncel tedavilerde son 10 yıldır gelişen yeni bir yöntem var. Yüksek doz radyasyonla tedavi, buna “Radyocerrahi” de deniliyor. Bunun için gerekli teknik ekipmanları hemen hemen tüm kliniklerde kullanılabiliyoruz. Ve sağlıklı hiçbir dokuya zarar vermeden lokalize bir tedaviyi uygulama şansına sahibiz” şeklinde konuştu.

“KANSER DE BASKETBOL GİBİ BİR TAKIM OYUNUDUR”

Son olarak sahneye davet edilen milli basketbolculardan ErdiGülaslan, “Ben kanser yaşamadım ama şunu biliyorum ki, bu da bir savaş ve kanserle mücadele de basketbol gibi bir takım oyunudur, tek başına aşılamaz” derken, Yesukan Onar ise “Gerçekten bugün buradan bir şeyler öğrenerek ayrılacağım. Buradan çıktıktan sonra aileme ve yakınlarıma kesinlikle sigarayı bırakmaları gerektiğini söyleyeceğim” dedi.