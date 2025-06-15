Mardin'in Yeşil İncisi” diye tabir edilen Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali şarkıcı Niran Ünsal'ın konseriyle devam etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin 2'nci günü etkinliğinde şarkıcı Niran Ünsal sahne aldı. Davul çalarak şarkılarını söyleyen Ünsal, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği konserde, vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat festivalinde sahnede Gazze'de yaşanan soykırımada tepki gösteren Sanatçı Niral Ünsal, söylediği Gazze şarkısı ile alanda bulunan binlerce vatandaşa duygusal anlar yaşattı. Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de vatandaşları selamlayarak birer konuşma yaptı.

Festivalde vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mardin'in farklı dinleri ve dilleri ile bir medeniyetler kenti olduğunu söylerken, "Sayın başkanımızın ilçeye kazandırdığı vizyon ile Yeşilliye kentsel dönüşüm projesi yanı sıra birçok hizmete vesile olduğunu gördüm. Bugün Mardin ve Yeşilli Türkiye'de Kiraz Festivali ile anılıyor. Mardin'in tarihi dokusu ve farklı kimlikleri bir dünya kenti olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda tarihi kentte turizim de önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık yuzbinlerce yerli yabancı turist tarihi kenti ziyaret etmek için Mardin'e geliyor. Bu da hem Türkiye'nin hemde Mardin'in turizmine ekonomisine katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler Tarihi kentin turizmine katkı sağlıyor"dedi.

Festivalin onur konuğu Kültür ve Turizim Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise, festivalin amacının sadece bir etkinlik düzenlemek değil, Mardin’in kültürel zenginliklerini tanıtmak ve geçmişten bugüne taşınan bir geleneği yaşatmak olduğunu vurguladı. Demir açıklamasında, 28 yıl önce başlatılan festivalin, Mardin’in dışarıdan gelen olumsuz algısını değiştirmek, şehrin medeniyetler beşiği kimliğini öne çıkarmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. “Bizim amacımız kirazı tanıtmak değil, Mardin’in değerlerini ve kültürel mirasını anlatmaktır. Kiraz bizim için bir araçtır” diyen Demir, geçmiş festivaller sayesinde Mardin’e önemli yatırımlar kazandırıldığını da hatırlattı.

Festivalin geçmişten bugüne birçok devlet adamı, sanatçı ve medya mensubunu ağırladığını söyleyen Demir, “Mardin’in taşın, inancın, kardeşliğin ve dostluğun şehri olduğunu her fırsatta bu festival aracılığıyla dile getirme imkanı bulduk. Yeşilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleştirdigimiz olan Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivaline yoğun bir katılım var. Festivalde Filistini ve Gazzayife unutmadiklarini vurgulayan Demir" Festivalde kurulan stantlarda satılan ürünlerden elde edilecek gelirleri Gazzeli kardeşlerimize bağışlayacağız. Festival boyunca Gazzeli kardeşlerimizın yanında olduğumuzu her konuşmamızda ve sanatçılarımızın da sahnede destek mesajları ile yanlarında olduğumuzu gösterdik."şeklinde konuştu.

Festivalin ikinci gününde de bir sanatçı sahne alarak vatandaşları coşturdu.