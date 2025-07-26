Mardin, bu yaz mevsiminde son 40 yılın en yüksek sıcaklıklarını deneyimliyor. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılı yaz mevsimi, özellikle Haziran ve Temmuz aylarında, Mardin ve çevresinde rekor sıcaklıklarla geçti. Şehirde termometreler sık sık 45°C’yi aşarken,Yeşilli, Kızıltepe ve Nusaybin gibi ilçelerde sıcaklıklar 52°C’ye kadar ulaştı.

Mardin’in karasal iklimi ve Suriye’den gelen çöl sıcaklarının etkisiyle yaz ayları zaten sıcak geçse de, bu yıl sıcaklıklar ekstrem seviyelere ulaştı. 31 Temmuz 2000’de

Kızıltepe’de kaydedilen 48.8°C’lik Türkiye rekorunun ardından, bu yaz da benzer sıcaklık değerleri görülüyor. Yerel halk, aşırı sıcaklar nedeniyle günlük yaşamda zorluklar yaşıyor. Sokaklar öğle saatlerinde büyük ölçüde boş kalırken, vatandaşlar serinlemek için gölgeli alanlara ve Van Gölü çevresine yöneliyor. Mardin’de toplu taşıma araçlarında klima kullanımının yetersizliği de halk arasında tepkilere yol açtı; belediye zabıta ekipleri klima denetimlerini sıkılaştırdı.

54 YILIN EN SICAK MEVSİMİ

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3°C üzerinde seyrettiğini ve bu durumun son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi olduğunu belirtiyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Mardinliler, sosyal medyada da sıcaklıkların etkisini esprili bir şekilde dile getiriyor. Bir vatandaşın, “Mardin’in sıcağı terliği bile küçülttü!” paylaşımı dikkat çekerken, elektrik kesintilerinin de sıcağın etkisini artırdığına dair şikayetler artıyor.Yetkililer, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyredeceğini belirterek, bol sıvı tüketimi ve güneşten korunma önlemlerine dikkat çekiyor. Mardin, bu yaz tarihe geçecek bir sıcaklık dalgasıyla mücadele ediyor.