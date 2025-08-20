Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği yaz programları, gençlere yönelik kapsamlı eğitim ve sosyal faaliyetleriyle dikkat çekti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaz aylarını bir fırsat olarak değerlendiren Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra manevi değerler, ahlaki prensipler, sosyal etkinlikler ve yarışmalarla gençlere bilinçli bir yaşam anlayışı kazandırmayı hedefledi.

Dernek Başkanı Enes Güneş, dernek binasında oluşturulan sınıflarda Kur’an-ı Kerim, peygamber efendimizin hayatı, manevi değerler, kültürel gelişim ve sosyal alanların verimli kullanımı için zengin içerikli programlar düzenlediklerini belirtti.

Güneş, manevi değerlerin gençlerin yetişmesinde kritik bir rol oynadığını ve ülkesine faydalı bireylerin genellikle yüksek maneviyata sahip gençlerden çıktığını vurguladı. “Yeryüzünde eğitime muhtaç tek varlık insandır” anlayışıyla hareket eden dernek, ebeveynlerden büyük takdir topladığını ifade eden Güneş," Programlarda, Filistin’de yaşanan insanlık dramına ve Siyonist İsrail’in zulmüne dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Yazar Fatih Akman’ın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, binlerce çocuğa ulaşılarak empati, duyarlılık, adalet ve kardeşlik bilinci aşılandı. Müslüman toplumların birlik içinde güçlü, ayrılıkta ise zayıf olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, İsrail’e destek verenlere karşı boykot çağrısı öne çıktı. Mardin’deki il ve ilçe müftülükleriyle iş birliği yapılarak düzenlenen kurslarda, çocuklara çeşitli kitaplar dağıtıldı. Fatih Akman’ın yazdığı Sanatın İntifadası kitabı, “Geleceğin Önderleri Yarışıyor” bilgi yarışmasının temel materyali oldu. İki hafta süren yarışmada dereceye giren gençler bisiklet, akıllı saat ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek” dedi.