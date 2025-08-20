İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele amacıyla kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), açıldığı günden bu yana binlerce kişiye umut oldu. 25 Mayıs 2024’te hizmete giren BİO, geçen 15 ayda 833 kadın, 585 erkek ve 31 engelli birey olmak üzere toplam 1418 kişinin iş bulmasına aracılık etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da yaşayan iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan BİO, adeta bir köprü görevi görüyor.

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli temin etmeye yönelik çalışan ofis, sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen toplu iş görüşmeleriyle süreci hızlandırıyor.

Göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisini hayata geçiren Başkan Helil Kınay, “Tüm Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan işsizliğe Karabağlar’dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. BİO aracılığıyla sektör temsilcileriyle Karabağlar’lı hemşerilerimizi bir araya getirerek onları eğitimleri, yetenekleri ve firmaların talepleri doğrultusunda uygun işlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanımızın iş sahibi olmasını sağladık. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız” diye konuştu.