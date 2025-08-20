İzmir Çiğli Belediyesi’nin kültür-sanat çalışmaları kapsamında kurulan Gençlik Tiyatrosu yeni döneme ilk provalarıyla başladı.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz gün bir araya gelen genç tiyatrocular, sahne heyecanını yeniden yaşayarak yeni sezonun startını verdi.

Çiğli Belediyesi, kültür ve sanatın genç nesillerle buluşması için çalışmalarına devam ederken, yeni dönemde tiyatro severleri renkli gösterilerle bir araya getirmeyi sürdürecek.

DRAMA KURSLARINDAN SAHNEYE

Geçtiğimiz yıllarda belediyenin düzenlediği drama kurslarının ardından temel oyunculuk eğitimi alan 9-13 yaş grubu kursiyerler arasından yapılan seçmelerle kurulan Gençlik Tiyatrosu, kısa sürede tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hem eğitimlerine devam eden genç oyuncular, hem de izleyiciyle buluşacakları oyun için yoğun bir tempoda çalışıyor.

“SİHİRLİ KİTAP CURCUNA ORMAN ÜLKESİ” GELİYOR

Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği “Sihirli Kitap Curcuna Orman Ülkesi” adlı çocuk oyunu ile seyirci karşısına çıkacak olan Gençlik Tiyatrosu, hem eğlenceli hem de öğretici bir sahne performansı sergilemeyi hedefliyor.

BAŞKAN YILDIZ: “KÜLTÜR VE SANATIN IŞIĞINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sanatın bir toplum için son derece önemli bir husus olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti; “Çiğli Belediyesi olarak kültür ve sanata verdiğimiz önemin en güzel örneklerinden biri Gençlik Tiyatromuzdur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sahnede kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve sanatla iç içe büyümeleri bizim için çok kıymetli. Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği oyunla kısa sürede sahneye çıkacak olan genç oyuncularımızı şimdiden kutluyorum. Çiğli’de kültür ve sanatın ışığını daha da büyütmeye devam edeceğiz.”