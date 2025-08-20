Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kütüphaneleri daha verimli ve keyifli ortamlara dönüştürmek için “Kütüphanemde Film Arası” etkinliği düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Katılımcılar, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan Yaşam Kütüphanesi’nde “Sev Kardeşim” filmini izleyerek güzel bir akşam geçirdi.

“SEV KARDEŞİM” FİMLİ İZLENDİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri sadece kitap okunacak yer imajının dışına çıkarıp, keyifli, güzel ve verimli vakit geçirmeyi sağlayan mekânlar haline getiriyor. Bu kapsamda Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kütüphanemde Film Arası” etkinliği, kitapseverleri bu kez sinema ile buluşturdu. Etkinlik, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan Yaşam Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Açık hava konseptinde düzenlenen film gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Sev Kardeşim” filmi izleyicilerle buluştu.

ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Etkinliğe katılanlar, film gösteriminden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamını beklediklerini ifade etti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin hem kültürel anlamda zenginleştirici hem de sosyalleşme açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.