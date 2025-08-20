Efes Selçuk’ta uzun süredir hazırlıkları yapılan “Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi” hayata geçti. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı doğrultusunda, kent esnafının da görüşleri alınarak planlanan proje, 18 Ağustos Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konuldu.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Selçuk Emniyet Müdürlüğü’nün Trafik Şubesine bağlı ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda hem bilgilendirme hem de yönlendirme çalışmalarıyla vatandaşların yeni sisteme uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi için zabıta ekipleriyle birlikte sahada büyük bir titizlikle çalıştıklarını aktaran Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, uygulamanın kent yaşamı için önemine dikkat çekti.

YAYALAŞTIRILAN CADDE VE SOKAKLAR

Proje kapsamında; Namık Kemal Caddesi, 2003 Sokak, 2004 Sokak, 1010, 1011, 1012, 1015 ve 1014 Sokakların Kızılay Caddesi ile 1016 Sokak arasında kalan bölümleri araç trafiğine kapatılarak yayaların kullanımına açıldı.

ÇİFT YÖN UYGULAMASI

Şahabettin Dede, Tabak, Argenta ve Abu Hayat Caddesi (İZBAN önü dâhil) artık çift yönlü olarak kullanılacak.

TEK YÖN DÜZENLEMELERİ

Trafiği rahatlatmak amacıyla bazı sokaklarda tek yön uygulaması başladı. Buna göre; Kızılay Caddesi → Abu Hayat Caddesi, 1013 Sokak → Şahabettin Dede Caddesi, Tahsin Başaran Caddesi → Kızılay Caddesi, 1016 Sokak → Abu Hayat Caddesi, 1014 Sokak → Şahabettin Dede Caddesi, 1017 Sokak → 1014 Sokak, 1018 Sokak → 1017 Sokak, 1019 Sokak → 1014 Sokak, 2006 Sokak → Tabak Caddesi, 2008 Sokak → 2006 Sokak yönünde tek yönlü hale getirildi.