Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Derneği 2. Geleneksel Mardin Milli Görüş Kuruluşları olarak iftar programı düzenlediŞehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programı, Kuran tilavetiyle başladı. Ardından, Milli Görüşün kurucusu ve kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda başbakanlik yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Can Suyu Derneği Mardin Temsilcisi İbrahim Halil, Necmettin Erbakan ile ilgili yüksek lisans çalışması sırasında her adımda Siyonizm ile mücadele eden bir profil ile karşılaştığını ve Siyonizm ile mücadele etmek için siyasi sahnede yer aldığını dile getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Mehmet Ali Aslan ise Mardin'de üç tane aktif olarak faaliyet gösteren dernek şubesinden bahsederek, "Şuurlu öğrencileri ancak şuurlu öğretmenler yetiştirir" ilkesi ile ÖĞDER'i kurma aşamasına geldiklerini belirtti. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerin devam ettiğini ve Anadolu Gençlik Derneği'nin amaçlarından birinin Siyonizm ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi Mardin İl Başkanı Hacı İlhan ise, "Bu mübarek Ramazan ayında, Saadet Partisi, Can Suyu Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği olarak düzenlediğimiz iftar programına katılan tüm misafirlere teşekkür ediyorum" dedi. İlhan, Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Bugün burada bir araya gelerek sadece soframızı değil, gönüllerimizi de paylaşıyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bu kutlu ayın hürmetine, ülkemizde Kürt, Türk ve Arap kardeşlerimizin eşit ve huzurlu bir şekilde yaşadığı, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin olmadığı bir geleceğe olan inancımızı bir kez daha dile getiriyoruz" diye konuştu.

İlhan, Gazze'deki acılara da değinerek, "Gazze'de yaşanan acılar karşısında kalbimiz kardeşlerimizle birlikte; dualarımız zulmün sona ermesi içindir" dedi. Ramazan ayı vesilesiyle iftar programına katılarak organizasyonu onurlandıran tüm misafirlere teşekkürlerini sunan İlhan, "Rabbimden oruçlarımızın kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.