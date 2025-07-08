Mardin’in Midyat ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Kuyumcular Çarşısı ve Millet Bahçesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Masum Cengiz ve Rıdvan Akyol’un yanı sıra AK Parti Midyat İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ile Gençlik Kolları Başkanı Mert Cesur Tural da etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure ikram etti, Muharrem ayının anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin’in talimatlarıyla, birliğimizin, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olan mübarek Muharrem ayı vesilesiyle şehrimizin üç ayrı noktasında vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bu ay, paylaşmanın ve birlikte olma bilincinin en yoğun şekilde yaşandığı özel bir dönemdir. Muharrem ayının ülkemize, İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum,” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ise, “Muharrem ayı; bereketin, rahmetin ve feyzin bol olduğu bir zaman dilimidir. Aşure, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu güzellik gibidir. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.