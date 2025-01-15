Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere yeni alınan araçları inceledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Genel Sekreter Fatih Eroğlu ve Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plentini ziyaret etti. Ziyarette, belediyenin asfalt çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getirebilmek için yeni alınan Asfalt Serme Makinesi (Finişer), Demir Bandajlı Silindir, Lastik Tekerlekli Silindir ve Yama Silindir araçlarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri, araçların nasıl çalışacağına dair teknik bilgiler sundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bu araçların, Mardin’deki asfalt ve yol çalışmalarının hızını artırarak daha kaliteli hizmet sunulmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Akkoyun, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemiz Asfalt Plenti bünyesine kattığımız yeni araçlarımızla Mardinli hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunacağız. Şehrimizin ulaşım altyapısını düzenlemek, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlamak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Aldığımız modern makinelerle, asfalt ve yol çalışmalarımızı kendi personellerimizle daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde yapacağız."

Alınan yeni asfal araçlarıyla şehrin ulaşım ağı daha hızlı bir şekilde modernize edilerek kaliteli hizmet sunulacak.