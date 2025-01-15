Mardin Abdulkadir Tutaşı İlkokulu 4/E ve 4/G Sınıfları Bangladeş’te Su Kuyusu Açarak Hem Hayatlara Dokundular Hem Umut OldularŞehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu, dünya genelinde su sıkıntısı yaşayan insanlara umut olmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. 4/E ve 4/G sınıf öğretmenleri İbrahim Sezer ve Ersan Keseler’in öncülüğünde başlatılan “SUSUZLUĞA SES VER” projesi, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle Bangladeş’te bir su kuyusu açılmasını sağladı.

Su Kuyusu ile Hayatlar Değişti

Proje kapsamında toplanan bağışlarla Bangladeş’in suya erişim problemi yaşayan bir bölgesinde su kuyusu açtırıldı. Bu sayede, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. Susuzluğun getirdiği zorlukları bir nebze olsun hafifletmeyi başaran bu proje, yardımseverlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Veliler ve Öğrencilerden Büyük Destek

Projeye, veliler ve öğrenciler büyük bir ilgi ve destek gösterdi. Veliler, maddi katkılarıyla projeye güç katarken, öğrenciler ise sosyal sorumluluk bilinci kazanarak sürece aktif şekilde katıldı. Su kuyusu açma girişimi, genç nesillerin yardımlaşma ve duyarlılık değerlerini benimsemelerine vesile oldu.

Okul Müdürü ve İdarecilerinden Teşekkür Mesajı

Okul Müdürü İhsan Homan ve idarecileri, projeye destek veren tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptılar. Yapılan açıklamada, “ “SUSUZLUĞA SES VER” projesiyle insan hayatına dokunmanın ve umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecekte daha fazla anlamlı projede yer almak dileğiyle” ifadeleri yer aldı.

Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışmaya Devam

Bu anlamlı proje, Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu’nun yardımlaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. “SUSUZLUĞA SES VER” projesi, gelecekte hayata geçirilecek pek çok sosyal sorumluluk projesi için de bir ilham kaynağı oldu. Daha güzel bir dünya için el ele, birlikte nice projelere!