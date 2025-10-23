TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın en kritik mücadelelerinden biri Mardin’de oynanacak. Lider Mardin 1969 Spor, güçlü rakibi Isparta 32 Spor’u konuk ederek hem zirvedeki yerini korumak hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.MARDİN (İGFA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta fırtına gibi esen Mardin 1969 Spor, ligin 10. haftasında kendi sahasında Isparta 32 Spor’u ağırlayacak. Karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanacak.

LİDER MARDİN 1969 SPOR’DA HEDEF: 3 PUAN

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Mardin temsilcisi, geride kalan 9 haftada topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Kırmızı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle liderliğini pekiştirmek ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

ISPARTA 32 SPOR’DAN ZORLU DEPLASMAN

Konuk ekip Isparta 32 Spor ise topladığı 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Play-off hattında yer alan yeşil-pembeliler, deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

AHMET CİNGÖZ YÖNETİMİNDE YOĞUN HAZIRLIK

Mardin 1969 Spor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde sürdürüyor. Cingöz ve ekibi, antrenmanlarda özellikle pas organizasyonları ve hücum varyasyonları üzerinde duruyor. Oyuncuların hırslı ve moralli olduğu gözlemlenirken, tüm şehir maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

TARAFTARIN GÖZÜ KIZILTEPE’DE

Kızıltepe İlçe Stadı’nda büyük bir taraftar desteği bekleniyor. Mardinli futbolseverler, lider takımlarını yalnız bırakmayarak tribünleri doldurmayı hedefliyor.