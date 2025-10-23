Muğla'da Dalaman Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “Temiz Dalaman” seferberliği, bu kez Fevziye yolu güzergâhında devam etti.MUĞLA (İGFA) - Etkinliğe Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Şıvgın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Okutan, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Akbal, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, daire amirleri, belediye birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerine eldivenlerini ve çöp torbalarını alarak yol kenarlarına ve çevreye atılmış atıkları topladı.

“ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZAİ İŞLEM UYGULUYORUZ”

Etkinlik sırasında konuşan Belediye Başkanı Sezer Durmuş, çevre bilincinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kaymakamımız, kurum müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye personelimizle birlikte temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle ‘atmama’ alışkanlığını edinmeleri gerekiyor. Belediye olarak burada harcadığımız zamanı ve enerjiyi farklı alanlara yönlendirip yeni hizmetler üretebiliriz. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımızın kısa süreli keyiflerinin ardından kirlettikleri alanları biz temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, duyarlı olmaları, çevreyi kirletenleri gördüklerinde uyarmaları ve mümkünse fotoğraf veya video kaydıyla bize bildirmeleridir. Çünkü belediye olarak çevreyi kirletenlere cezai işlem uyguluyoruz.”

BAŞKAN DURMUŞ’TAN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Etkinliğe destek veren Kaymakam Mesut Yakuta ve ilçe kurum müdürlerine teşekkür eden Başkan Durmuş, ilçedeki siyasi parti temsilcilerine seslenerek; “Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için hepimize görev düşüyor. Siyaset sadece masa başında ya da dernek ziyaretleriyle yapılmıyor; hayatın her alanında var. Bu nedenle Dalaman’daki tüm siyasi parti ilçe başkanlarını ve ilçe teşkilatlarını bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Çünkü bu bir parti meselesi değil; bu, Dalaman için yapılan bir etkinlik. Dalaman’ı hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz.”

Kaymakam Mesut Yakuta ise çevre temizliği konusunda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar, Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belediye yetkilileri, “Temiz Dalaman” seferberliğinin farklı bölgelerde belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.