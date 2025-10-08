Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonunu Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Romeo ve Juliet’ ile açmaya hazırlanıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda da sanatın birleştirici, düşündürücü ve dönüştürücü gücüyle Manisalılarla buluşmaya devam edecek. Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde, 24 Ekim’de perdelerini açacak olan Şehir Tiyatrosu, Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Romeo ve Juliet’ ile yeni sezona merhaba diyecek. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, sanatın büyüdüğü, seyircinin geliştiği ve Manisa’nın kültürle yoğrulduğu bir sezona daha hep birlikte adım attıklarını vurguladılar.

“60 BİN SEYİRCİYE ULAŞTIK”

Merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i anarak konuşmasına başlayan Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, geçtiğimiz sezonda ‘Ayna’ temasıyla sanatı hayatla buluşturan oyunlar sahnelediklerini söyledi. Penbeklioğlu, geçtiğimiz yıl 38 yetişkin, 35 de çocuk oyunuyla sahne alarak 60 bin seyirciye ulaştıklarını söyledi.

“YENİ SEZON TEMASI DENGE”

2025-2026 sezonuna ‘Denge’ temasıyla başlayacaklarını söyleyen Penbeklioğlu, “Bu sezonda, seyirciyi oyunun ritmi ile kendi ritmi arasındaki dengeyi fark etmeye davet edeceğiz. Her sahnede kurulan yeni denge bir öncekini sorgulayacak. Yeni oyunlarımızla cesareti, klasiklerimiz ile hafızayı, çocuk oyunlarıyla da geleceğin neşesini dengeleyeceğiz. 24 Ekim’de ‘Romeo ve Juliet’ ile yeni sezona başlıyoruz. Sonrasında çocuk oyunlarımız başlayacak. Oyunlarımızı artık üç gün oynayacağız. Çarşamba günleri de sahneye çıkacağız. Romeo ve Juliet’in biletleri hemen tükendi, Kasım ayının biletleri de tükenmiş durumda” dedi.

“MANİSA’NIN KÜLTÜREL HAYATI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZENGİNLEŞİYOR”

23 Ocak 2026 tarihli prömiyerde Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla ‘Sakıncasız’ isimli oyunu sahnelemeyi düşündüklerini söyleyen Penbeklioğlu, “Hazırlıklarımız sürüyor. ‘Fareler ve İnsanlar’, ‘Soğan’, ‘Taziye’, ‘Midas’ın Kulakları’, ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ gibi tiyatro tarihinin başyapıtlarını sahnelemeyi planlıyoruz. Manisa Şehir Tiyatrosu, ulusal ve uluslararası platformlarda da Manisa’nın gururu olmaya devam ediyor” dedi.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yurt içi ve yurt dışı festivallere katıldıklarını söyleyen Penbeklioğlu, “Böylece tiyatromuzu sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında taşımayı hedefliyoruz. Her yaş grubu için tiyatro kursu planlıyoruz. Kadın Oyunları Festivalini yeniden düzenleyeceğiz. Mesir Tiyatro Festivali’ni Uluslararası yapmak istiyoruz. OSB’de çalışan işçilerle birlikte İşçi Tiyatro Festivali düzenlemek istiyoruz. 1 Mayıs haftasında işçilerin kurduğu tiyatroları, oyunları burada halkla buluşturmak istiyoruz. Köylere tiyatro götürmek istiyoruz. Bunun için gezici tır planımız vardı. Bu gezici tırı hayata geçirmek istiyoruz. Manisa’nın kültürel hayatı her geçen gün daha da zenginleşiyor. Besim Başkanımızın verdiği destekle tiyatromuz çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edecektir. Başarıyla dolu bir sezonu geride bırakıp yeni sezona umutla başlayabiliyorsak bu hepimizin emeği sayesindedir” diye konuştu.

“TİYATRO’NUN HALKLA BULUŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener de, Şehir Tiyatrosu’nun ulaştığı veriler hakkında bilgiler verdi. Üretken bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Ural Sevener, “Geçtiğimiz yıl toplam 6 oyun sahnelenerek 27 bin kişiye ulaşıldı. 15 farklı oyuna ev sahipliği yaptık, 6 bin seyirciyi ağırladık. Çeşitli festivallere de ev sahipliği yaptık. 23 farklı oyunla 8 bin seyirciyle buluşma fırsatı yakaladık. Geçen yıl ilçe turnelerinde 4 bin 500 kişiye ulaştık. Geçtiğimiz yıl 53 bin 500 seyirciye ulaşmış olduk. Bu rakamlar, Manisa’da sanatın, tiyatronun halkla buluştuğunun en büyük göstergesidir” dedi.

“BU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR”

Yeni kurulmuş bir oluşum olmasına rağmen çok verimli bir yıl geçirildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Öncelikle tüm ekip arkadaşlarımıza emekleri için yürekten teşekkür ediyorum. 60 bin kişiye ulaşmak gerçekten inanılmaz bir rakam. Sanat açısından dolu dolu, verimli bir yıl geçirmişiz. Manisa’da bazı şeyler 31 Mart itibarıyla değişmişti. Ferdi Başkanımızın özverili çalışmaları Manisa’nın birçok alanında kendisini gösterdi. Bunlardan biri de kültür ve sanat alanıydı. Belediyelerin elbette temel hizmet sorumlulukları vardır; ancak bunun yanı sıra kültürel görevlerimizi de en az diğerleri kadar önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki tiyatro, bale ve opera gibi sanat dallarının ülkemizde kamu desteği olmadan gelişmesi oldukça zor. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak radikal bir adım atarak, ‘Manisa halkını tiyatro ve sanatla buluşturacağız’ dedik. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefin başarıya ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu bir başarı hikayesidir” ifadelerini kullandı.