Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye Mahallesi’nin altyapı sorunlarını çözmek için 2 milyar TL’lik dev bir projeye imza attı. Proje, 18 ayda tamamlanarak mahalleyi Manisa’nın en gözde bölgelerinden biri haline getirecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye Mahallesi’nin yıllardır süren altyapı sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımının startını verdi.

Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen 2 milyar TL’lik projenin sözleşme imza töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak ve Doç. Dr. Özgür Avşar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ile yüklenici ve müşavir firma temsilcileri yer aldı.

“MURADİYE, MANİSA’NIN EN GÜZEL YERİ OLACAK”

Başkan Besim Dutlulu, projenin Manisa’nın en büyük ihalesi olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, “Muradiye’de yıllardır devam eden içme suyu, kanalizasyon ve altyapı sorunlarını çözüyoruz. 2 milyar TL’lik bu yatırım, eski başkanlarımızdan Ferdi Zeyrek’in en büyük hayallerinden biriydi. Çalışmalar kısa sürede başlayacak ve 18 ay içinde tamamlanacak. İki yıl sonra Muradiye, Manisa’nın en problemli mahallesi olmaktan çıkıp en gözde bölgesi olacak. Sabır gösteren halkımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüklenici firma temsilcisi Adnan Çeltiklioğlu, projenin kapsamını açıklayarak, “65 km içme suyu hattı, 6,5 km isale hattı, 10 bin metreküplük içme suyu deposu, 5 pompa istasyonu, 2.500 bina bağlantısı, 9 km yağmur suyu hattı ve 500 ızgara montajı yapacağız. Sözleşmeye uygun olarak projeyi 18 ayda tamamlayacağız” dedi.

Alter Müşavirlik firma yöneticisi Dide Özdikmen, projenin 7 ay gibi kısa bir sürede hazırlandığını belirterek, “İller Bankası ve Dünya Bankası’nın onaylarıyla tamamlanan bu proje, Muradiye’nin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözecek. Manisa’ya hayırlı olsun” dedi.