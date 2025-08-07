Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri daha fazla personel ile 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardığı Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinden yeni görüntüler paylaştı.MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından inşa çalışmalarının devam ettiği Malatya’yı 19 Temmuz’da ziyaret edip son durum hakkında bilgi almıştı.

Malatya Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehrin merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesinde çalışmaların yavaş ilerlemesine tepki gösterip müteahhitleri çalışmaların 24 saat devam etmesi için vardiyalı mesaiye geçmeleri konusunda uyarmıştı.

BAKAN KURUM: DEPREM BÖLGESİNDE NASIL MI ÇALIŞIYORUZ?

Bu uyarıların ardından Bakırcılar Çarşısı’nda 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçildi ve çalışan sayısı 867’den 2 bine yükseltildi. Şantiyeden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Kurum, şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerine yer verdi.