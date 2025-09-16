Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Denetimlerde araçların teknik özellikleri, taşıma yetki belgeleri ve sürücü evrakları denetlendi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve yasaların yerine getirilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Ulaşım güvenliğini sağlamak ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda aracı denetledi.

Soma, Turgutlu ve Demirci ilçelerinde taşımacılık yapan firma ve sürücülere uyarılarda bulunuldu, yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapıldı. Araçların personel taşımacılığına uygun özellikte olup olmadığı, araçların taşıma yetki belgeleri ve sürücülerinin evrakları ekipler tarafından denetlendi.

“Denetimlerimiz Devam Edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım hakkının korunmasına yönelik olduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak servis hizmetlerinde kullanılan araçların belirli standartlara uygun olup olmadığı konusunda ekiplerimiz denetimde bulunuyor.

Trafik güvenliği açısından taşıma kurallarına uyulup uyulmadığını, araçların gerekli standartlara uygun olup olmadığı, sürücülerin belgelerinin uygunluğu gibi birçok hususta düzenli denetimler yapıyoruz. Korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıklı koşullarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.