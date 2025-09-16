İstanbul Bakırköy Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla “Engelsiz Yaşam Çalıştayı” düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, engelli bireylerin hayatına dokunan konular beş başlık altında ele alındı.

Çalıştaya Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve sporcular katıldı. Oturumlar; İstihdam ve Çalışma Hayatı, Sosyal Hayata Katılım ve Toplumsal İlişki, Sağlık ve Rehabilitasyon, Eğitim, Kültür ve Spor, Yerel Yönetim ve Yasal Haklar başlıklarında yürütüldü.

Başkan Ovalıoğlu, konuşmasında engelsiz yaşamın toplumsal sağlık için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Sokakta, okulda, parkta herkes eşit şekilde erişebilmeli. Engelli bireylerin temel haklarını korumak sosyal belediyeciliğin özüdür” dedi. Ovalıoğlu, çalıştayın şeffaflık ve katılımcılık anlayışının bir sınavı olduğunu belirterek, çıkan önerilerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, engelli kotasından seçilen bir temsilci olarak çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Toplumsal algıyı dönüştürmek hepimizin görevi. Bu tür çalıştaylar, kültür ortamı oluşturmak için çok kıymetli” diyen Seyhan, Başkan Ovalıoğlu’nun çabasını takdirle karşıladığını belirtti.