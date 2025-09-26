Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki okullarda öğrencilere spor malzemesi desteğine başladı. Verilen destekler arasında toplardan, raketlere kadar çeşitli spor malzemeleri yer alıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeler ve destekler ile hem vatandaşların hem de öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Sosyal projelerle vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere spor malzemesi desteğine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı spor malzemesi desteği projesinde ilk dağıtım, Turgutlu ilçesi Çatalköprü İlkokulu ve Ortaokulu ile Hacı Mukaddes-Ahmet Altan İlkokulu ve Ortaokulu’nda başladı. Turgutlu’da yapılan ilk dağıtımın ardından Ahmetli ilçesi Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda da spor malzemesi öğrencilere dağıtıldı.

“TURGUTLU İLÇESİNDE DAĞITIM BAŞLADI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile spor malzemesi dağıtımının tüm ilçelerde planlandığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, “Bugün itibarıyla projemize Turgutlu ilçemizle başladık. Amacımız bu projeyle talepte bulunan 17 ilçemizdeki okullarımıza spor malzemesi desteği sağlamak. İkinci dağıtımı ise Ahmetli ilçesinde yaparak öğrencilere spor malzemelerini teslim ettik” dedi.

Topları ve spor malzemelerini teslim alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler çeşitli oyunlara başlarken, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Öğrenciler kendilerine spor malzemesi desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.



Turgutlu’da başlayan ilk dağıtımın ardından ikinci dağıtım ise Ahmetli ilçesinde yapıldı. Ahmetli Gazi İlköğretim ve Ortaokulu’nda yapılan dağıtıma Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve Ahmetli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini de katıldı. Başkan Mintaş ve Kaymakam Kini, çocuklara spor malzemelerinin dağıtımını yaptı.