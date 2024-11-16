Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde yaşayan 70 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz’ün vefatının 7. gününde, Attarhoca Camii’nde pilav hayrı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen hayır, Attarhoca Camii’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, vatandaşlara 500 kişilik pilav ikramı yapıldı.

Hayra, Sosyal Hizmetler Dairesi'nden Şehit Yakınları ve Gazileri Şube Müdürü Selçuk Yıldız da katılarak Ruayöz'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Katılımın yoğun olduğu pilav hayrında, vatandaşlar Hüsamettin Ruayöz'ün anısını yad etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle şehitlerin ve gazilerin ülkemiz için ne kadar önemli olduklarını bir kez daha vurguladı.