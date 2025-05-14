Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında, Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel Görme Engelliler ve İşitme Engelliler spor kulüpleri desteğiyle Kent Park’ta özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Futbol, basketbol, voleybol, bisiklet, judo gibi farklı branşlarda performans sergileyen katılımcılar, hem fiziksel becerilerini geliştirdi hem de özgüvenlerini pekiştirdi. Spor etkinliklerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileri, müzik ve dans gösterileriyle renklenen panayır havasındaki organizasyona aileleriyle katılan engelli bireyler, keyifli vakit geçirirken, toplumsal farkındalık da güçlendi.

Etkinlik alanında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Otizm Derneği, Akhisar Gökyüzü Çocukları Derneği, Manisa İşitme Engelliler Derneği, Spina Bifida Manisa Temsilciliği, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, Manisa Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Manisa Eşit Haklar ve Engelsiz Yaşam Derneği, Manisa Bedensel Engelliler Derneği ve bazı kuruluşlar stant açarak katılımcılara bilgilendirme yaptı.

“ENGELSİZ BİR MANİSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Müdürü Müjde Günderen ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, etkinliğin, toplumsal duyarlılığı artırmak ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

“BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN SPORLA GELİŞTİRİYORUZ”

Manisa Aşık Veysel Spor Kulübü Antrenörü Mert Üzel, “Kulübümüzde görme engelli bireyleri hayata kazandırmak ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli spor branşlarında eğitimler veriyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz farkındalık projeleriyle önemli bir adım attık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“HEM ÇOCUKLARIMIZ HEM BİZ ÇOK MUTLU OLDUK”

Etkinliğe serebral palsi tanılı 13 yaşındaki oğlu ile birlikte katılan Selma Çelikkaya ise “Zorlu süreçlerden geçtik, ama bu tür etkinlikler bize moral veriyor. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde düzenlenen dopdolu programlardan çok memnun kaldık. Güler yüzlü personel, özenli ikramlar, çocuklara ve velilere gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti” diye konuştu.

Judo sporcusu Ahmet Baldır da “Sonradan görme engelli oldum ve başlangıçta adapte olmakta zorlandım. Şimdi ise dövüş sporlarına yöneldim ve judoda Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Bu etkinlikler hem motivasyon hem de farkındalık açısından çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.