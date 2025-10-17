Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il genelinde geniş çaplı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçesinde, olası bir büyük depreme hazırlık amacıyla geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, Manisa Büyükşehir Belediyesi de 200 personel ile aktif görev aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen tatbikat, kurumlar arası iş birliği ve müdahale kapasitesini ölçmeyi hedefledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek ve MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Hayri Okkalı da ekiplerin yanında yer aldı.

SENARYO GEREĞİ DEPREME MÜDAHALE EDİLDİ

6,6 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı senaryosu ile yapılan tatbikatta, yıkılan bina enkazından yaralı kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması, ilk yardım uygulamaları, vatandaşların tahliyesi ve lojistik destek uygulamaları da tatbikatta canlandırıldı.

“HEP BİRLİKTE, KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tatbikatı, yerine takip eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, deprem gibi büyük afetlerin sadece kurumların değil, toplumların ortak mücadelesini gerektiren boyutu büyük krizler olduğunu söyledi. Vali Özkan, Manisa’nın jeolojik yapısı gereği deprem gerçeğini göz ardı etmeden hazırlıklı olunması, risklerin azaltılması gerektiği ve krizleri en etkili şekilde yönetmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Vali Özkan, “Valiliğimiz öncülüğünde; yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız, eğitim kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle yürütülen bu tatbikatlar, Manisa’nın afete müdahale kapasitesini güçlendirmekte, toplumsal farkındalık ve hazırlık seviyesini her geçen gün daha da yukarı taşımaktadır. Tatbikatta görev alan Manisa ve 17 ilden gelen toplam 1800’ün üzerinde personel ve gönüllümüze, İş birliği içinde çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, duyarlılık göstererek tatbikata aktif katılım sağlayan vatandaşlarımıza içten teşekkürler ediyorum. Depreme hazır, dirençli, bilinçli ve güvenli bir Manisa için, hep birlikte, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“200 PERSONEL İLE TATBİKATTAKİ YERİMİZİ ALDIK”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, senaryo gereği yaşanan bir depreme müdahale edildiğini belirterek, tüm birimlerin Manisa’nın 17 ilçesine, bölgedeki 17 ilden gelen ekiplerin intikalinin gerçekleştiğini söyledi. Daire Başkanı Ziya Çiçek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bölgesel tatbikatta, 102 personelimiz aktif, 100 personelimiz de yedek olmak üzere toplam 200 personel, 3 iş makinesi, 3 kamyon, 6 otobüs, 8 arazöz, 2 kurtarma aracı, 2 lojistik araç, 1 ikram aracı ve 8 hizmet aracı ile tatbikattaki yerimizi aldık. 1 internet aracımız da Selimşahlar mahallemizdeki koordinasyon merkezinde çalışanlara internet ve şarj hizmeti verdi” diye konuştu.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, “Afetlere dayanıklı iller oluşturma aşamasında da büyük bir çaba içerisindeyiz. 25 dönümlük bir alanda yeni bir lojistik merkezi kuruyoruz. Bu geçici bir merkez olacak. Yakın zaman içerisinde de Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesi’nde, 480 dönümlük bir alanda Afet Koordinasyon Merkezi kurma hazırlıkları da devam ediyor. Bu merkezi faaliyete aldığımız da tüm birimlerimiz burada toplanacak. Olaylara anında müdahale için tüm ekiplerin bir yerde toplanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.