Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bilim Merkezi’nin temelinin atıldığı Donatım’daincelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Bilim Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Alemdar, “Şehrimize kazandıracağımız bu önemli eser, sadece bir yapı değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacağı bir öğrenme merkezi olacak. Bilim Merkezi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Sakarya’daki yansıması olacak” dedi.

Kampüsün içerisinde Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve Şehir Tarih ve Kültür Müzesi olmak üzere 4 farklı projenin yer alacağı ifade eden Başkan Alemdar, gençlerin ufkunu genişletecek, Sakarya’ya değer katacak Bilim Merkezi’nin temel çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Sakarya'ya kazandırılacak bu önemli eserin sadece bir yapı değil; çocukların ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacağı bir öğrenme merkezi olacağını belirten Başkan Alemdar, "7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Sakarya’daki yansıması olacak. İçerisinde sergi alanları, seminer salonları ve atölyeler bulunacak bu merkezde gençlerimiz hem keyifli vakit geçirecek hem de bilimsel çalışmalarla kendilerini geliştirecek" diye konuştu.