Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sanayisinin güncel durumunu ve ekonomik performansını bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu ile, sektörün mevcut konumuna ve geleceğine ışık tuttu.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, sektöre ilişkin en güncel verileri içeren Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024’ü yayımladı.

Rapor, inşaat malzemesi sanayisinin üretim, ihracat, iç pazar eğilimleri ve kapasite kullanımı gibi temel göstergelerini resmi kaynaklardan derlenmiş verilerle ortaya koydu.

Küresel rekabette güçlü bir oyuncu: Türkiye inşaat malzemesi sanayisi

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sektör profesyonelleri için stratejik karar alma sürecinde güvenilir bir kaynak olduğunu söyledi.

İnşaat malzemesi sanayisine odaklanan bir içerikle raporu hazırladıklarını belirterek, "Resmi veri kaynaklarından derlediğimiz raporda, üretimden dış ticarete, kapasite kullanım oranlarından iç pazar eğilimlerine kadar sektörümüzü ilgilendiren temel göstergelere yer verdik.İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu, sektör profesyonelleri için strateji geliştirme süreçlerinde güvenilir ve işlevsel bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.Bu raporun yayımlanması için desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimiz ile paydaşlarımıza; doğru, düzenli, tarafsız veri ve bilgiyi sizlere aktarabilmek adına büyük bir özveri ile çalışan tüm ekibimize teşekkür ederiz." dedi.

Söz konusu raporun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz