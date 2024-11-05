Manisa Büyükşehir Belediyesi, WhatsApp üzerinden açtığı kanal ile vatandaşlara en güncel bilgileri ve duyuruları hızlı bir şekilde iletecek.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları en güncel bilgilerle ve duyurularla buluşturmak amacıyla WhatsApp üzerinden iletişim kanalı açtı. Bu yeni hizmetle birlikte belediyenin çalışmaları ve duyuruları WhatsApp üzerinden daha hızlı bir şekilde ulaştırılacak. WhatsApp kanalına abone olmak isteyen vatandaşlar ise https://whatsapp.com/channel/0029VarjFrjCcW4pPzP5MG3alinkine tıklayarak hızlıca abone olabilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu yeni hizmetle ilgili olarak, “Manisalı vatandaşlarımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini ulaştırmak için teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanıyoruz. Vatandaşlarımızı kanalımıza abone olmaya çağırıyoruz” dedi.

