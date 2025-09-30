Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, sağlıklı gıdaya erişimin güvence altına alınması amacıyla 17 ilçede market, pazaryeri ve yol güzergâhlarında denetimleri sıklaştırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hal Denetim Ekipleri, il genelinde gıda güvenliğini sağlamak için denetimlerine hız kesmeden sürdürüyor. Üreticilerin, tüketicilerin ve meslek gruplarının haklarının korunması ile ürün takibinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimler, düzenli olarak 17 ilçede gerçekleştiriliyor.

Manisa’da üretilen ya da başka illerde üretilip Manisa’yı geçiş güzergâhı olarak kullanan meyve ve sebze taşıyan araçlar da il ve ilçe girişlerinde kontrol ediliyor.

Hal Denetim Ekipleri, haftalık planlar doğrultusunda denetimlerini sürdürerek vatandaşların sofralarına güvenli ürünlerin ulaşması için görev başında bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin il genelinde marketlerden pazaryerlerine, yollarda denetimlere kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini sağlamak ve emeğini alın teriyle kazanan üreticilerimizin haklarını korumaktır. Manisa’mızda gıda güvenliği ve şeffaflık için bu denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.