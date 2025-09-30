Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva’nın davetiyle Bakü’de temaslarda bulundu. Haydar Aliyev’in mezarı, Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Altun, insan hakları ihlalleri ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.AZERBAYCAN (İGFA) - TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak Bakü’ye gitti.

Ziyaret kapsamında Altun, Aliyeva ile birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Şehitler Hıyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Görüşmelerde, uluslararası insan hakları ihlalleri ve iki ülke arasında bilgi-tecrübe paylaşımının artırılması konuları masaya yatırılırken görüşmelerde, uluslararası alanda yaşanan ihlallere karşı ortak tutum ve projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Sayın Sabina Aliyeva ile görüşmemizde, insan haklarının korunmasına yönelik TİHEK ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Sayın Aliyeva’ya içten misafirperverliği için teşekkür ederim” dedi.