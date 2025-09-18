Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Akhisarlılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nde hayata geçen etkinliğe 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.MANİSA (İGFA) - 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda daha sağlıklı bir gelecek, nefes alan bir şehir ve hareketli bir yaşam için, Manisa birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Akhisar’da gerçekleştirilen ‘Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz’ etkinliği, büyük ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar’a kazandırılan ‘Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nden başlayan etkinlik, Akhisar Kaymakamlığı’na kadar devam etti. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve çok sayıda Akhisarlı, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek tüm Manisalıları hareket etmeye davet etti.

Başkan Dutlulu, Akhisar’da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisiklet ve yürüyüş yolunda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı açıklamada, hafta dolayısıyla Manisa Büyükşehir olarak Akhisar’a kazandırdığımız bisiklet ve yürüyüş yolunda vatandaşlarımızla birlikte pedal çevirdiklerini belirterek, amaçlarının sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve temiz bir çevre konusunda toplumsal bilinci artırmak olduğunu kaydettİ.