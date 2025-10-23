Maltepe Belediyesi ve İstanbul Onkoloji Hastanesi iş birliğiyle 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında “Meme Kanseri ve Obezite” konulu panel düzenlendi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde organize edilen panelde katılımcılar meme kanserine farkındalık yaratmak için pembe kurdele taktılar.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de her sekiz kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahip olduğuna dikkat çekilen panelde kanserin önlenmesinde erken teşhisin büyük önemi bulunduğuna dikkat çekildi.

Panele konuşmacı olarak katılan Dr. Ekrem Ferlengez, obezite ve şişmanlığın meme kanseri olma riskini artıran etkenler olduğunu söyledi. Ferlengez, sebze ve meyveden zengin sağlıklı beslenmenin, obezitenin engellenmesinin, yağlı diyetin azaltılmasının ve alkol kullanımının sınırlandırılmasının, meme kanseri riskinin azaltılmasında önemli etkenler olduğunu da kaydetti. Meme muayenesinin 20 yaşının üzerindeki herkese öğretilmesi gerektiğine işaret eden Ferlengez, 40 yaşından itibaren yıllık aralıklarla mamografik tarama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dr. Furkan Güllü ise obezitenin multifaktöriyel bir hastalık olduğuna ve multidisipliner yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, tedavide yaşam tarzı değişikliklerinin, ilaç tedavilerinin ve cerrahi seçeneklerin önemli olduğuna değindi. Dr. Güllü, obeziteyle mücadelede kalori kısıtlı diyetin, düzenli egzersizin ve uzun dönem takibin önemli olduğunu ifade ederek obeziteye karşı günümüzün en kuvvetli silahının halen cerrahi tedavi olduğuna vurgu yaptı. Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.