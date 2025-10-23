Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde Robotik Kodlama kursları başladı. Çocukların teknolojiyle tanışmalarını sağlamak, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen kurslar, yoğun ilgi görüyor.MANİSA (İGFA) - Robotik Kodlama dersi kapsamında öğrenciler, temel mekanik sistemleri tanıyarak mühendisliğin temel ilkelerini öğreniyor. Dişliler, akslar ve bağlantı parçaları üzerinde çalışarak gerçek sistemlerin nasıl işlediğini uygulamalı biçimde keşfeden öğrenciler bu sayede teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek üretken bir öğrenme süreci yaşıyor.

Program süresince çocukların problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerileri gelişirken, mantıksal düşünme, algoritmik planlama ve kodlama temelleri de kazandırılıyor. Robotik uygulamalar aracılığıyla öğrenciler, motor ve sensör ilişkisini kavrayarak teknolojinin çalışma prensiplerini öğreniyor. Böylece günlük yaşamda karşılaştıkları sistemleri analiz etme mantık yürütme becerisi kazanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik kültürel ve eğitim odaklı projeleri kapsamında yürütülen Robotik Kodlama kursları, öğrencilerin yaratıcılığını, el becerilerini ve özgün düşünme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Teknoloji ile üretimin önemine dikkat çekilen eğitimlerde, geleceğin yenilikçi bireylerinin yetişmesine destek veriliyor