Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Turgut Özal Üniversitesi iş birliği ile organize edilen ‘Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık’ konulu eğitim gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün “Değişime sen de evet de” manifestosu ile iklimin dünyamızda ve ülkemizdeki olumsuz etkilerinin anlatıldığı eğitimde çözüm önerileri de beraberinde sunuldu. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Kimya Mühendisi Özden Şahin tarafından verilen eğitimde toplum olarak “İklim Değişikliği Okuryazarlığı” hakkında farkındalık yaratmak adına “Enerji tasarrufu ve Sıfır Atık” konuları anlatıldı. Eğitime katılan öğrenciler anlatılan konular hakkında soru ve cevap bölümüne de iştirak etti.

Çevre Koruma, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün “Değişime sen de evet de” manifestosu ile verdiği eğitimde fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak artan sera gazının iklime olan olumsuz etkileri anlatıldı. Aynı zamanda yenilebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu konusu katılımcılara aktarıldı.