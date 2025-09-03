Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Eylül 2025’te Malatya’da düzenlenecek törenle 300 bininci afet konutunun teslim edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende, 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarında önemli bir eşik olan 300 bininci afet konutunun tamamlandığını açıkladı.

“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya’da düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum, 300 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edecek.

Bakan Kurum, paylaşımında, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1963131494567653560

Bu arada törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılarak hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacağı öğrenildi. Tören kapsamında ayrıca, 1,5 milyar TL yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul hizmete açılacak, böylece deprem bölgesinde toplam 56 okul (857 derslik) eğitime kazandırılmış olacak.