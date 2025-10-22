Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.MALATYA (İGFA) - 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı toplantısına Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, kamu kurumları il müdürleri ile basın mensupları katıldı.

320 YAYINEVİ İLE 340 YAZAR KATILIYOR

‘Bir Kitap Bin Umut’ mottosuyla gerçekleştirilecek olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11'inci kez kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor. Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 320 yayınevinin stant açacağı kitap fuarında 340 yazar katılım sağlayacak. Aynı zamanda kitap fuarı botunca 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ile 30 yazar-STK buluşması gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında kitapseverler ile edebiyat dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek. 31 Ekim'de kapılarını açıp, 9 Kasım'da sona erecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak.

'Bir kitap bin umut' temasıyla gerçekleştirilecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesinde Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın Malatya’nın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Kitap fuarının her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinliklerle dolu olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "2012 yılında ilk kez düzenlenen kitap Fuarı, her geçen yıl büyüyerek bugünlere gelmiştir. Malatya’mızın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olan Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın bu yıl 11’incisini düzenlemenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. 2012 yılında Malatya’mızda birincisi yapılmaya başlanılan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı her geçen yıl kapasitesini artırmıştır. Bu büyük kültür şöleni Malatya Valiliğimizin öncülüğünde, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, ilimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında 15 bin metrekarelik Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleştireceğiz" dedi.

“AMACIMIZ MALATYA'YI BÖLGENİN MERKEZ ŞEHRİ YAPMAK”

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise kitap fuarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür, sanat özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını çocuk ve gençlerimizi benimseyebilmesi için fuarlar önemli. Hedefimiz çocuk ve gençlerimizi daha fazla kitap ve bilgiyle buluşturmak. Kitabın iyileştirici özelliği, ufuk açıcı etkisinden nesillerimizin yeterince faydalanması sağlamak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in başkanlığında, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tüm Malatya ailesi Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nasahip çıkılmasını, amacına ulaşması açısından fevkalade önemli görüyorum. Çok sayıda yazar ve yayınevinin ilimize bulunması vesilesiyle kitap fuarının güçlenerek devam etmesi bölgesel nitelik kazanması açısından fevkalade önemli buluyorum. Malatya'yı imar, inşa edip planlarken, Malatya'yı yeniden cazibe merkezine döndürmek istiyoruz" diye konuştu.