Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu kırsalı için önemli güzergâhlardan olan bin 400 metrelik Kızılcık Mahallesi Orta Sokak ile Yuvalıdere Mahallesi’nin Yazlık Caddesi’nde yemyeşil tabiatın tam ortasına çizgi çeker gibi bir dokunuş yaparak bölgeyi tablo gibi işledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını sıcak asfalt ile buluşturuyor. Akyazı kırsalı, Arifiye Osmangazi Caddesi ve Karasu kırsalında aynı anda 3 güzergâhta çalışmalarını sürdüren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri caddeleri, sokakları yeni yüzüne kavuşturuyor.

Karasu ilçesinin Kızılcık Mahallesi’nde bulunan Orta Sokak’ın bin 400 metrelik kısmında 2 bin ton asfalt ile konforlu hale getiren Büyükşehir, serilen asfalt ile vatandaşlardan tam not aldı.

Bir sonraki durakta ise Yuvalıdere Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yapan ekipler grup yolları arasında bağlantıyı sağlayan Yazlık Caddesi’nin 2 bin 700 metrelik tamamını 3 bin ton sıcak asfalt ile konforlu ve güvenli hale getirdi.

YOLBAK ekipleri, tabiatın en harika örneklerinden biri olan kuzeyde yemyeşil arazilerin tam ortasına adeta kalem çeker gibi bir çizgi çekti ve ortaya tablo gibi bir manzara çıktı. Çalışmaların tamamlandığı Kızılcık Mahallesi sakinleri yoldan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Büyükşehir’e teşekkür etti.

Kızılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Topaloğlu, “33 yıldır bu mahallenin muhtarlığını yapıyorum. Asfaltlanan güzergâh, hem minibüslerin hem de servis araçlarının yoğun olarak kullandığı bir yoldu. Vatandaşlarımız memnun, yüzleri gülüyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar.” dedi.

Yuvalıdere Muhtarı Murat Karaman ise, “Yolumuzun yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Zamanında bazı çalışmalar yapılmış ancak yıllar içinde yol tamamen deforme olmuştu. Okula giden çocuklarımız var, servis araçları bu yoldan geçemediği için öğrencilerimiz mağdur oluyordu. Sağ olsun Yusuf Başkanımıza talebimizi ilettik, bizi geri çevirmedi.” dedi.

Kısmi bir bölüm hariç güzergahlar yeni yüzüyle vatandaşın hizmetine sunuldu.