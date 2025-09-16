Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İlçesi Uzunhasan Mahallesine, 7 km uzunluğunda, 10 metre genişliğinde yeni bir yol kazandırdı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesine bağlı Uzunhasan Mahallesi’nde ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Zorlu arazi şartlarına rağmen başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni bir yol, dağlık bölgeden geçecek şekilde açılarak mahalleye ulaşım çok daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Proje kapsamında yalnızca yol açımı değil, aynı zamanda yağmur suyu drenaj hatları da inşa edilerek altyapı sorunlarının önüne geçildi. Son olarak, yol güzergâhı çift kat satıh kaplama ile kaplanarak dayanıklılığı artırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzunhasan Mahallesi’ne kazandırılan bu yeni yol, hem güvenliği hem de bölge halkının günlük yaşam kalitesini artıracak.

VATANDAŞLARDAN YOL ÇALIŞMASINA TEŞEKKÜR

6 Şubat depreminde dağdan gelen kayalar nedeniyle kapanan eski yol, mahalleye ulaşımı tamamen engellemişti. Yeni yol sayesinde bölge halkı artık güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Mahalle Muhtarı Ünal Yiğit, “Yeni yolumuz asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Başkanımız Sayın Sami Er’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz, “65 gün boyunca köyümüze gelemedik. Babamın cenazesini İstanbul’da defnetmek zorunda kaldık. Şimdi dağlar delindi, yol açıldı. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı. Murat Öztürk ise “Deprem sonrası yollarımız bozuldu. Büyükşehir Belediyemiz dağları delerek bu yolu yaptı. Teşekkür ediyoruz” dedi.