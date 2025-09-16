Avrupa Birliği’nin desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) koordinasyonuyla 16–22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl Eskişehir’de başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ulus Anıtı’nda düzenlenen açılış töreni; belediye başkanları, uluslararası temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentin farklı noktalarından yürüyerek, bisikletle ve toplu taşıma araçlarıyla tören alanına ulaştı. Bu sembolik yürüyüş, sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekti.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, yaptığı konuşmada Avrupa Hareketlilik Haftası’nın sadece bir etkinlikler dizisi olmadığını, aynı zamanda alışkanlıkları değiştirmeyi ve sürdürülebilir kent ulaşımını teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı. Eskişehir’in bu vizyonu benimseyen örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek Başkan Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jürgis Vilcinskas, Eskişehir’in geçmişte tramvay ağı kurarak cesur bir adım attığını hatırlattı ve “Şimdi yeniden bir cesaret örneği gösterin: Temiz ulaşımı yaygınlaştırın, sokakları insanlara kazandırın” çağrısında bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bisiklet yollarının artırılmasının önemine değinirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise 2026 yılında her pazar “Arabasız Bir Gün” uygulamasını başlatacaklarını duyurdu. Ünlüce, “Eskişehir’i yürüyüşte Türkiye’nin birincisi yapalım” diyerek vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Açılışın ardından Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu’nun gösterisi büyük ilgi gördü. TBB tarafından düzenlenen yarışmada bir kişiye bisiklet hediye edildi. Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Eskişehir’de çeşitli etkinliklerle sürdürülebilir ulaşımın önemi vurgulanacak.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, rengârenk görüntüler eşliğinde haftaya coşkulu bir başlangıç yaptı.

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla yürütülen en önemli farkındalık kampanyalarından biri olan Avrupa Hareketlilik Haftası, Eskişehir’de renkli görüntüler ve yoğun katılımla başladı. Hafta boyunca Eskişehir’de birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilerek, vatandaşların da Hareketlilik Haftasına katılımı amaçlanıyor.