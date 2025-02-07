Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. ve Tic. Anonim Şirketine bağlı personelleri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi protokol imzalandı. En düşük çalışan maaşı sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte 46 bin liraya yükseldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinin detaylarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir iştiraki MELİD A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında iş sözleşmesinin adil, hakkaniyetli ve refahlarını hedefleyen bir toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.

Sahada çalışan ve aile yardımı alan en düşük çalışan maaşını, sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte bu sözleşmeyle 46 bin liraya yükselttiklerini kaydeden Başkan Er, "Böylece mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşı, asgari ücretin iki katından fazla oldu. Sözleşmenin adil olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. İşin zorluğuna ve niteliğine göre ek tazminatlar ödemeye karar verdik. Buna göre; en yüksek tazminatı yaz kış, gece gündüz demeden sahada çalışan arkadaşlarımıza ödemeye karar verdik. Buna göre; Tüm beden işçilerinin maaşlarına 4 bin lira ilave ediyoruz. İtfaiye, zabıta, temizlik personeli, park-bahçe hizmetlerinde çalışanlar, yol altyapı çalışanları ve gassallar ilave 4 bin lira alacak" dedi.

"Ağır vasıta şoförü, baş makinist, finişer operatörü, iş makinesi operatörü, ilaçlama personeli, güvenlik amiri, tekniker, ustabaşı ve ustabaşı yardımcısı unvanında fiilen görev yapanlara 2 bin 400 lira ilave ödeme yapıyoruz" diyen Başkan Er, "Şube müdürlüklerinde koordinatör olarak görev arkadaşlarımıza 2 bin 500 lira ödeyeceğiz. Müze sorumlusu, ekip sorumlusu, büro personeli, sürveyan, şoför, teknik şef, teknisyen, usta öğretici ve veteriner hekim olarak görev yapanlar bin lira ilave ödeme alacak. Bu toplu sözleşmeyle ilk defa aile yardımı vermeye başlıyoruz. (1.000 TL) Evli olup eşi çalışmayanlara ödenecek. Var olan 40 günlük ücret tutarındaki ikramiyeleri 52 güne çıkardık. Yine ilk defa kıdem zammı ödemeye başlıyoruz. Böylece bir adaletsizliği daha gidermiş oluyoruz. Yeni işe başlayan personelle 20 yıl kıdemli personel aynı ücreti almayacak. Bu sözleşmeyle, unvan değişiklikleri ile daha adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirmeyi sağlamış olduk. Eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirdik. Toplam 209 personel bu düzenlemeden yararlandı. ESOS kartı 3 bin 750 liradan 5 bin liraya yükselttik. ESOS kartta artış oranı yüzde 35 oldu. Böylece bu toplu sözleşme döneminde çalışma arkadaşlarımızın ücretlerini yüzde 26 ila yüzde 36 arasında artırmış olduk. Ortalama artış oranı net ücretlerde yüzde 30. Ayrıca Belediyemizde çalışan 6 kadrolu işçimizin maaşına da yüzde 28 oranında bir zam yaptık" diye konuştu.

Sürecin başından sonuna kadar olumlu geçmesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in büyük rol oynadığını ve işçi dostu yaklaşımını ifade eden Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir ise, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin belediyenin güçlü hizmet anlayışını sürdürmesi ve Malatya’ya daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyken bir mutabakat olduğunu söyledi. Sengir, sözleşmenin tüm üyelerimize, ailelerine ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diledi.