6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Hatay’da olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık temaslarını sürdürdü. Çalık, Hatay’ın Defne ilçesinde, Beylikdüzü Belediyesi ve Paderborn Türk-Alman Derneği iş birliğiyle gençlerin en büyük ihtiyacı olan etüt merkezi projesini Defne Belediyesi ile birlikte hayata geçireceklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ikinci yılındaHatay’a giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bölgedeki ikinci gününde de temaslarını sürdürdü. Hatay’ın Defne Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Çalık’ın sonraki durağı Tayfur Sökmen Konteyner Kenti oldu. Çalık, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile birlikte konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, çocuklar için hazırladıkları birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

YENİ ETÜT MERKEZİYLE DEFNE’DEKİ GENÇLERİN EĞİTİMİ DESTEKLENECEK

Ziyaretlerin devamında Defne’nin Çekmece Mahallesi’nde bulunan eğitim merkezini, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte gezen Başkan Çalık, buraya yapacakları bir projeyi paylaştı. Çalık, Beylikdüzü Belediyesi ve Paderborn Türk-Alman Derneği iş birliğiyle lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerin en büyük ihtiyacı olan etüt merkezi projesini, Defne Belediyesi ile birlikte çok hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini duyurdu. Bu merkez, hem gençlerin eğitimini destekleyecek hem de sosyalleşmelerine imkân sunacak.