Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen iftar programı öncesinde öğrenciler öğretmenleri eşliğinde servislerle ilçe merkezine getirildi. Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesindeki programa katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri iftar sonrasında buluştu.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yemek öncesinde masaları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in yanı sıra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı iftar programında akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı.

Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleşen iftar programı, yemek sonrasında edilen dualarla sona erdi.