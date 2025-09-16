Bursa Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik “Balon Voleybolu” müsabakaları düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı toplumun her kesimine yönelik etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri için “Balon Voleybolu” müsabakaları düzenlendi.

Yaşlıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Dörderli takımlar halinde oynanan müsabakalarda, huzurevi sakinleri eğlenceli bir şekilde spor yapma imkanı yakaladı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Şahin, onlarla sohbet etti ve “Balon Voleybolu” maçlarını izledi. Şahin, oyunlara katılan tüm huzurevi sakinlerini tebrik etti.