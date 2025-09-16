Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında düzenlenen sergiler için tur seferleri başladı.GAZİANTEP (İGFA) - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında Türkiye’den seçilen ilk şehir olan Gaziantep, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren sergilerle dikkat çekiyor. 21 Eylül’e kadar her gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden araçlar, uzman rehberler eşliğinde sergi noktalarına ulaşım sağlayacak. Turlara katılmak isteyen vatandaşlar, 0342 211 12 00 numaralı telefondan 1317 dahili hattı üzerinden bilgi alabilecek.

SERGİ ROTALARI AÇIKLANDI

Ziyaret edilebilecek sergiler arasında şunlar yer alıyor:

Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi (Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu)

Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir (Şehitkamil Sanat Galerisi)

Ha Halep Ha Antep (Pürsefa Hanı)

Medeniyetlerin Mirası, Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi (Zeugma Mozaik Müzesi)

Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Eser Sergisi

Gaziantep İpekyolu Seramik Sergisi

Kuralsız Bağlantılar, Matraki (Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi)

“Diriliş'ten Kurtuluş'a” Çanakkale ve İstiklâl Harbi (25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi)

Quasimotho, Cengiz Yatağan, Ozan Oganer, Beste Alperat

Yaşayan Miras: Antep İşi Nakış

Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi

Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması

Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi

Gökyüzünden Türkiye Sergisi (Balıklı Meydanı)