Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ tesislerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tesislerde görevli personel, yapılan tatbikatlarla yangına karşı bilinçlendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, personelin olası yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmesi, acil durumlara hazırlıklı olması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve acil durum ekiplerinin koordineli çalışabilmesi amacıyla 7 farklı tesiste yangın tatbikatı ve yangın söndürme eğitimi düzenledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ormanlık alanlarda bulunan Kültürpark, Kent Ormanı, Dobruca Sosyal Tesisleri, Demirtaş Sosyal Tesisleri, Merinospark Sosyal Tesisleri, Mudanya Sosyal Tesisleri ve Mudanya B Kafe’de yapılan tatbikatlar, gerçeğe en yakın koşullarda gerçekleştirildi.

Senaryo gereği BURFAŞ personeli tarafından itfaiye şefliğine yangın ihbarında bulunuldu. Yangın müdahale ekibi ise binaların koordineli bir şekilde boşaltılmasını sağladı. Görevlendirilen gözlemciler, tüm ekiplerin görev alanına ulaşma sürelerini, müdahale süreçlerini ve yangının söndürülme performansını kaydetti.

Tatbikatın ardından üretim alanı dışında bulunan bölgede tüm personele yangına müdahale eğitimi verildi. Eğitimde ‘yangın çıkış sebepleri’, ‘yangın türleri’ ve ‘yangın söndürme’ konularında bilgi verilirken, yangında kullanılan ekipmanlar uygulamalı olarak gösterildi.