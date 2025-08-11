Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Sarıcaeli’nde başlayıp Kepez’e ulaşan yangın ile Bayramiç’te meydana gelen yangın felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.ÇANAKKALE (İGFA) - Yangınların hem doğaya hem de vatandaşların yaşam alanlarına büyük zarar verdiğini ifade eden Gürbüz, “Sarıcaeli’nden Kepez’e uzanan ve Bayramiç’teki yangın, yalnızca ağaçlarımızı değil, aynı zamanda yaşam alanlarımızı da derinden yaraladı” dedi.

MÜCADELEYE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR

Alevlere karşı gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere minnettar olduklarını belirten Gürbüz, “İtfaiye teşkilatımız, Orman Bölge Müdürlüğü, belediyelerimiz, güvenlik birimlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız, büyük bir fedakârlıkla yangınla mücadele etti. Her birine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ”

Yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, “Dayanışmayla yaralarımızı birlikte saracak, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız” şeklinde konuştu.