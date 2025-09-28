Antalya, Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.