Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, özel televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yeni anayasa çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Ekim'de başlamayı düşündükleri görüşmelerin bütçe görüşmeleri ardından yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Başkan Kurtulmuş, siyasi partilerin bu konuda kapıyı sonuna kadar kapatmadıklarını söyledi.

Güçlü bir Türkiye oluşturma hedefine sahip olunan bu asırda parlamentonun üzerine düşen sorumluluklardan birisinin de yeni bir anayasayı yapmak mecburiyeti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin özgürlükçü, kapsayıcı, demokrat, güçler ayrımı prensibini şüphesiz ortaya koyan, hukukun üstünlüğü prensibini pekiştirerek ilerlediği bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasanın diliyle ilgili, çok maddeli olmasıyla ilgili çok tartışma yapılabilir. Ben özellikle tartışmaların önünü kapamamak için bugüne kadar anayasanın muhtevasıyla ilgili bir kelime söylemedim. Sadece nasıl yapılacak? Bunun doğru zeminde yapılması lazım. Bu doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu doğru zeminde bu tartışmalar yapılırken, tabii ki toplumun bütün kesimlerinin görüşlerini alacağız."

"YILBAŞINDAN SONRA BU GÖRÜŞMELERİ BAŞLATACAĞIZ"

Yeni anayasa konusunda iyi niyetli bir çalışma ortamının olması temennisini dile getiren Numan Kurtulmuş, “Zihnimizden geçen Ekim ayında başlatmaktı. Ama şimdi yıl sonu itibarıyla, eğer partilerden olumlu bir yaklaşım olursa, önümüzdeki 2025'in yeni yasama yılıyla birlikte parlamentoda yasalaşma sürecini başlatarak bu çalışmaları sürdürebiliriz. Bunu çok yaygınlaştırmadan, çok uzun yıllara zaten sirayet etmeyecek bir şekilde iyi planlanmış, aceleye getirilmeyen ama kısa bir süre içerisinde bitirmemiz en doğru yoldur diye düşünüyorum" diye konuştu.