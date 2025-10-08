TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Sıfır Noktası’ndan: Görünenin Ötesinde Gazze” belgesel gösterimi programında uluslararası sularda İsrail Kuvvetleri tarafından gemilere yapılan baskınla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Kuvvetleri tarafından aralarında milletvekillerinin de olduğu gemileye uluslararası sularda yapılan İsrail'in baskın girişimine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

Türkiye olarak ilk andan itibaren başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülkelerden olan Sumud Filosu’nun aktivistlerini kısa bir süre içerisinde acil bir şekilde Türkiye’ye getirmeyi başardıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Şimdi aynı barbarlığı Sumud Filosu üzerinden bütün dünya kamuoyu alarma geçmiş bir vaziyette olmasına rağmen hiç gözlerini kırpmadan aynı barbarlığa devam ediyorlar. Yine Akdeniz’in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyor, bu sabah da müdahale ettiler. Bu gemileden birisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var, onları da alıkoydular onlara da gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.