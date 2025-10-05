İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 36’sı Türk 137 aktivisti İstanbul’a getiren THY uçağını karşıladı. Bakanlar, aktivistlerin Gazze’deki soykırıma karşı sergilediği onurlu duruşu övdü.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in uluslararası sularda müdahale etmesi sonrası, filoda yer alan aktivistlerin Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul’a döndüğünü duyurdu.

Gerçekleşen dönüşte, 36’sı Türk 137 aktivist güvenle Türkiye’ye ulaştı.

YERLİKAYA: “İNSANLIĞIN VİCDANINI AYAKLAR ALTINA ALDILAR”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale ederek insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına aldı. Gazze’deki soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk 137 aktivisti güvenle İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

FİDAN: “MAZLUMLARIN SESİ OLDULAR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, “İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan THY uçağı İstanbul’a ulaştı.

Kalan vatandaşlarımızın yurda dönüşü için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergiledi; adalet ve insani değerler adına mazlumların sesi oldu. Hoş geldiniz!” açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/HakanFidan/status/1974464540763934923

Hatırlanacağı gibi Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan uluslararası bir girişim olarak yola çıkmıştı. Ancak İsrail’in uluslararası sularda filoya müdahale etmesi, küresel tepkilere yol açtı. Türkiye, aktivistlerin güvenli dönüşü için hızla harekete geçti ve THY uçağıyla 137 kişiyi İstanbul’a getirdi.

Kalan Türk vatandaşlarının dönüşü için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.